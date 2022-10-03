Травников предложил жителям Новосибирской области помочь с обеспечением военнослужащих

По словам губернатора, ни одна собранная копейка не будет потрачена зря. Фото: правительство НСО
Губернатор Андрей Травников опубликовал в соцсетях обращение к жителям Новосибирской области, в котором предложил людям оказать посильную помощь с обеспечением военнослужащих на Донбассе.
— Призываю всех, кто хочет помочь призванным в рамках частичной мобилизации и тем, кто уже несколько месяцев находится на передовой, воспользоваться реквизитами Фонда поддержки социальных инициатив. Каждая собранная копейка находится под жёстким контролем и не будет потрачена зря, — сообщил Травников.
По его словам, занимается обеспечением Миноборы, однако иногда солдатам нужны вещи, которые выходят за рамки положенных. Например, коврики, сидения, спальники, — то, что облегчают полевую жизнь.
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