Подросток через «Бла-бла-кар» обокрал жителей Новосибирской области на 8 тысяч

Получив предоплату, мошенник удалил объявление о поиске попутчиков. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

17-летний парень из Амурской области обокрал на 8 тысяч рублей жительниц Новосибирской области. Мошенническую схему он провернул через сервис поиска попутчиков «Бла-бла-кар». Парень опубликовал объявление, и, когда на него откликнулись две сибирячек, попросил их внести предоплату в четыре тысячи рублей. Получив деньги, несовершеннолетний мошенник удалил объявление и перестал выходить на связь.

— Удалось быстро установить личность подозреваемого. Им оказался подросток. Об этой ситуации сообщили отцу подростка, который проживает в другом населённом пункте Амурской области, — рассказала Горсайту начальник следственного отдела МО МВД России «Карасукский» Наталья Бендер.

По ее словам, сейчас полиция занята поиском других возможных жертв мошенника. Пострадавшим сибирячкам деньги вернули.

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