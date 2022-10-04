Погода в Новосибирске на 4 октября 2022 года: потеплеет до +10

В новосибирске снова теплеет. Фото: Иван МАКЕЕВ

Погода в Новосибирске на 4 октября 2022 года постепенно становится еще теплее, дождей на сегодня метеорологи не обещают.

— Ночью температура упадет до -2…-4, днем будет +8…+10 градусов. Будет небольшая облачность, без осадков. Юго-западный ветер подует со скоростью 3-8 метров в секунду, — передают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области ночью температура составит 0…-5 градусов. Днем температура составит +6…+11 градусов. Будет переменная облачность, преимущественно без осадков, днем по северо-западу — небольшие дожди местами. Ночью и утром местами изморозь и туманы.

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