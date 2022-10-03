Под Новосибирском водитель на угнанном «Ниссане» протаранил гараж

Угонщик протаранил стену гаража. Фото: Чулымская газета
В Чулыме под Новосибирском 30-летний мужчина на угнанном «Ниссане» протаранил дом. Произошел инцидент в воскресенье, 2 октября.
— Угонщик не имел водительского удостоверения и находился в состоянии опьянения. Повреждения получили как строения, так и само транспортное средство, — сообщила Чулымская газета.
По данным издания, угонщика задержали. На него оформили административку за вождение без прав и в пьяном виде. Также было возбуждено уголовное дело.
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