В Новосибирске вынесли приговор заключенному за взятку сотруднику колонии. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новосибирске вынесли приговор заключенному за взятку сотруднику колонии. Об этом рассказали в прокуратуре.

— В мае 2021 года подсудимый предложил инспектору отдела безопасности колонии за 12 тысяч рублей принести ему 2 мобильных телефона. О случившемся инспектор сообщил своему руководству. В дальнейшем подсудимый передал ему взятку через посредника, что зафиксировали правоохранители при проведении оперативно-розыскных мероприятий, — пояснили в ведомстве.

45-летнего мужчину признали виновным в даче взятки по части 3 статьт 291 УК РФ. Свою вину он признал частично. Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы. Вместе с предыдущим приговором, он проведет в колонии 3 года и 1 день. До этого ему оставалось отбыть меньше месяца.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber