В Новосибирске ищут родных женщины, найденной в подъезде

В Новосибирске волонтеры ищут родных пенсионерки, найденной в подъезде одного из домов города. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Новосибирске волонтеры ищут родных пенсионерки, найденной в подъезде одного из домов города. 29 сентября ее отвезли в приют, где она сейчас и находится.

— Сама женщина называет себя Евгенией, но точного имени мы не знаем. Кто она, откуда и кто ее родные — она не помнит. Говорит, что раньше жила в квартире, куда ее потом перестали пускать. Себя в целом она помнит только примерно с начала 2022 года, — пояснили КП-Новосибирск в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирск». — В полиции информации по этой женщине не было. Мы размещаем в сети ориентировку, возможно, кто-то ее сейчас ищет или просто узнает.

На вид женщине около 50 лет, она худощавого телосложения у нее темно-русые волосы и карие глаза.

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