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Общество3 октября 2022 14:30

В 2022 году средняя зарплата в Новосибирской области составила 50 тысяч

Об этом сообщил Росстат
Надежда КАСЬЯНОВА
Выше всего зарплаты у управленцев и топ-менеджеров.

Выше всего зарплаты у управленцев и топ-менеджеров.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирской области средняя зарплата за январь — июль 2022 года составила около 50 тысяч рублей. Причем, меньше всего сибиряки заработали в феврале — 46 тысяч, а больше всего в июне — 55 тысяч. Об этом сообщил Росстат.

По данным портала hh.ru больше всего зарплаты у управленцев и менеджеров, а меньше всего у домашнего персонала и сотрудников сферы образования.

— Управленцам и топ-менеджерам за работу предлагают около 73 тысяч рублей. А вот средняя зарплата домашнего персонала и в сфере образования — 37-40 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе hh.ru.

Также по данным аналитиков за август 2022 года зарплата в регионе составила около 52 тысяч рублей — на 4% ниже, чем в среднем по стране.

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