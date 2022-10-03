Новосибирские коллекторы забрали за долги автомобиль самарского инвалида

Коллекторы забрали у мужчины машину. Фото: предоставлено героем материала

Житель Тольятти Сергей оформил микрозайм в новосибирской кредитной организации, когда у него обнаружили редкое заболевание крови. Мужчине необходимо было переливание крови и дорогостоящее лечение, поэтому он влез в долги. После выписки мужчина получил инвалидность и потерял работу, оплачивать кредит было нечем.

Как рассказал Сергей журналисту «КП-Самара», коллекторы начали ему постоянно звонить. В пятницу, 30 сентября, они забрали в счет уплаты долга - 47 тысяч рублей - автомобиль инвалида.

— Мне пришла повестка, что по делу о задолженности назначено слушание в суде, но коллекторы не стали ждать, и забрали мою машину уже сейчас. Я подал заявление в полицию, ведь это считается угоном, — говорит мужчина..

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