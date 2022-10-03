В Новосибирске ограничат проезд по двум улицам правого берега

Проезд ограничили по улице Пожарского и на перекрестке улиц Республиканской и Кропоткина. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске из-за аварийного ремонта теплотрассы ограничат проезд по двум улицам правого берега. Ограничения продлятся до конца октября.

— По 14 октября закрыта для проезда улица Пожарского в районе дома №2а. А до 21 октября на 6 метров сужается проезжая часть на перекрестке улиц Республиканской и Кропоткина в районе дома № 1, к.1 по улице Республиканской, — рассказали в мэрии.

Напомним, что продлили срок реконструкции теплосетей на улице Бориса Богаткова. Из-за смещения сроков изменились маршруты автобусов №6, 39, 98 и 44, а также маршруток №18, 42, 51 и троллейбусов №10 и 7.

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