Пожар в двухэтажном доме в Заельцовском районе Новосибирска потушили

Пожар в двухэтажном частном доме в Заельцовском районе Новосибирска потушили. Фото: ГУ МЧС по НСО
Пожар в двухэтажном частном доме в Заельцовском районе Новосибирска потушили. Напомним, ЧП случилось вечером в понедельник, 3 октября.
— Открытое горение было ликвидировано в 19:23, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области. — По оперативной информации, в пожаре пострадали две женщины: одну из них госпитализировали с ожогами, а второю — с колото-резаными ранами.
В пожаре пострадали два человека. Фото: ГУ МЧС по НСО
На участке помимо самого частного дома, который полностью был охвачен огнем, загорелась также баня.
Причину пожара установят позже дознаватели МЧС.
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