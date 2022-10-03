В Новосибирской области ветеринары планируют купить внедорожник за пять миллионов рублей

Ветеринары Новосибирской области планируют купить внедорожник за пять миллионов рублей. Фото: Haval

ГБУ «Управление ветеринарии Новосибирского района Новосибирской области» хочет приобрести внедорожник за пять миллионов рублей. Об этом сообщает «Новая Сибирь» со ссылкой на сайт госзакупок.

Ветеринарам нужна машина китайской марки HAVAL или ее эквивалент. Внутри − не менее семи мест.

Учреждение хочет купить новый автомобиль белого цвета с панорамной крышей и трехзонным климат-контролем. Сиденья и руль должны быть отделаны кожей, на рулевом колесе должна присутствовать функция обогрева.

Еще одно требование – подсветка салона, чтобы цвет можно было изменять. Среди других желаемых опций указаны датчики света и дождя, круиз-контроль и так далее.

В сумму, указанную в контракте, входит не только покупка машины. Часть денег должна уйти на доставку транспортного средства, погрузку и разгрузку, таможенное оформление, подготовку документов, постановку авто на учет и другие организационные моменты.

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