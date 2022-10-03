В Новосибирском регоператоре по обращению с ТКО ввели внешнее управление

У Новосибирского управляющего по обращению с ТКО «Экология-Новосибирск» появился внешний управляющий.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
У Новосибирского управляющего по обращению с ТКО «Экология-Новосибирск» появился внешний управляющий. Это было сделано в рамках дела о банкротстве, которое сейчас рассматривается в арбитражном суде региона.
О том, что у оператора теперь внешнее управление, сообщается на сайте «Электронное правосудие». Информация об этом появилась в понедельник, 3 октября.
Напомним, заявление о банкротстве «Экология-Новосибирск» подала самостоятельно в 2021 году из-за долга в 1 858 282 000 рублей.
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