В Новосибирском регоператоре по обращению с ТКО ввели внешнее управление

У Новосибирского управляющего по обращению с ТКО «Экология-Новосибирск» появился внешний управляющий. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

У Новосибирского управляющего по обращению с ТКО «Экология-Новосибирск» появился внешний управляющий. Это было сделано в рамках дела о банкротстве, которое сейчас рассматривается в арбитражном суде региона.

О том, что у оператора теперь внешнее управление, сообщается на сайте «Электронное правосудие». Информация об этом появилась в понедельник, 3 октября.

Напомним, заявление о банкротстве «Экология-Новосибирск» подала самостоятельно в 2021 году из-за долга в 1 858 282 000 рублей.

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