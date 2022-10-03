Глава СК России поручил возбудить дело на органы опеки после изнасилования двухлетнего мальчика под Новосибирском

В издевательствах над малышом подозревают 18-летнего сожителя матери мальчика.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против ответственных сотрудников опеки и попечительства после изнасилования двухлетнего мальчика в Барабинске.
— Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту халатности должностных лиц, ответственных за работу в области опеки и попечительства, и представить доклад, — сообщили в СК РФ. — Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.
Напомним, в издевательствах над малышом подозревают 18-летнего сожителя матери мальчика. Сейчас он задержан. Против мужчины возбудили уголовное дело за сексуальное насилие над ребенком.
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