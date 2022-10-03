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Происшествия3 октября 2022 12:37

Глава СК России поручил возбудить дело на органы опеки после изнасилования двухлетнего мальчика под Новосибирском

В издевательствах над малышом подозревают сожителя его матери
Галина СИМОНОВА
В издевательствах над малышом подозревают 18-летнего сожителя матери мальчика.

В издевательствах над малышом подозревают 18-летнего сожителя матери мальчика.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против ответственных сотрудников опеки и попечительства после изнасилования двухлетнего мальчика в Барабинске.

— Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту халатности должностных лиц, ответственных за работу в области опеки и попечительства, и представить доклад, — сообщили в СК РФ. — Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, в издевательствах над малышом подозревают 18-летнего сожителя матери мальчика. Сейчас он задержан. Против мужчины возбудили уголовное дело за сексуальное насилие над ребенком.

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