На трассе в Алтайском крае загорелся рейсовый автобус

В Алтайском крае на трассе загорелся автобус. Фото: Инцидент Барнаул

В Алтайском крае на трассе загорелся автобус. Он следовал по маршруту Бийск – Антипино, сообщает «Толк».

Публикация появилась в группе «Инцидент Барнаул». Как рассказали очевидцы, в какой-то момент пассажиры почувствовали запах гари.

Водитель вышел из автобуса, чтобы разобраться, в чем дело. Вскоре он вернулся и попросил людей срочно покинуть салон.

− Водитель вскрыл обшивку, а там пламя. Огнетушителя не было, он тушил тряпками и водой. После подъехала машина – спросили огнетушитель, они любезно предоставили, − отметили в публикации.

Возгорание удалось ликвидировать. После этого автобус поехал дальше. По предварительной информации, огонь вспыхнул из-за оголенной проводки.

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