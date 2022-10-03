В Заельцовском районе Новосибирска загорелся двухэтажный дом

В Заельцовском районе двухэтажный дом. Фото: "АСТ-54"

В Заельцовском районе двухэтажный дом. Об этом рассказали в соцсетях очевидцы.

— Загорелся двухэтажный, газифицированный дом по адресу Баженова, 32. Огонь охватил крышу и второй этаж здания, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

На кадрах ролика, снятого горожанами, видно, что от горящего дома поднялся огромный столб черного дыма.

— В 18:32 поступило сообщение о пожаре на улице Баженова. На момент прибытия пожарных горел 2-х этажный частный дом, размером 10/12, он был полностью в огне. Горела крыша и второй этаж по всей площади. Сотрудники МЧС прибыли на место через три минуты, — сообщили в ГУ МЧС по региону. — Из дома эвакуировали бабушку, получила незначительные ожоги, ее передали скорой помощи. В доме находился кислородный баллон, его эвакуировали. Позже стало известно о еще одной пострадавшей, ее госпитализировали с колото-резаными ранами. На участке также загорелась баня из бруса, размером 6 на 5 метров.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber