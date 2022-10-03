После снегопадов в Новосибирск придет теплая погода

Ожидается до +13 градусов. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Новосибирск после снегопадов придет теплая погода. Причем, повышение температуры ожидается не только в столице Сибири, но и в целом по области. В западных районах воздух прогреется до +17 градусов.

— Во вторник, 4 октября, ночью ожидается до -2…-4 градусов, днем потеплеет до +8…+10 градусов. Ветер юго-западный до 8 метров в секунду. В среду, 5 октября, ночью будет 0…+2 градуса, днем — +7…+9 градусов, местами пройдет небольшой дождь. Ветер западный до 9 метров в секунду. В четверг, 6 октября, ночью — +3…+5 градусов, местами пройдет дождь, днем воздух прогреется до +11…+12 градусов, осадков не ожидается. Ветер южный до 7 метров в секунду, — рассказали в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

По словам синоптиков, по области ночью будет до -5 градусов, днем же температура будет подниматься до +16, а по западу — до +17 градусов. Из осадков ожидаются небольшие дожди, местами мокрый снег и изморозь.

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