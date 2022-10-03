У садовода из Новокузнецка в октябре зацвела клубника

По словам садовода, клубнику она собирала при -1. Фото: Сибдепо

Садовод из Новокузнецка похвасталась фото клубники из своего огорода, которая цветет и плодоносит в октябре. Женщина пояснила, что это особый сорт ягоды и урожай можно собирать дважды в год. Причем, второй урожай, сбор которого приходится на август — сентябрь, сильнее первого.

— Такую клубнику посадила впервые и удивилась такому проявлению силы цветения. Ягоды собирала при температуре в -1 градус, — пояснила садовод в беседе с Сибдепо.

На фото видно, что листья клубники и землю вокруг припорошило снегом, однако и сами ягоды, и цветки даже не выглядят пожухлыми из-за холода.

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