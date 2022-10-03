У садовода из Новокузнецка в октябре зацвела клубника

По словам садовода, клубнику она собирала при -1. Фото: Сибдепо
Садовод из Новокузнецка похвасталась фото клубники из своего огорода, которая цветет и плодоносит в октябре. Женщина пояснила, что это особый сорт ягоды и урожай можно собирать дважды в год. Причем, второй урожай, сбор которого приходится на август — сентябрь, сильнее первого.
— Такую клубнику посадила впервые и удивилась такому проявлению силы цветения. Ягоды собирала при температуре в -1 градус, — пояснила садовод в беседе с Сибдепо.
На фото видно, что листья клубники и землю вокруг припорошило снегом, однако и сами ягоды, и цветки даже не выглядят пожухлыми из-за холода.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер