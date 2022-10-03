В Октябрьском районе Новосибирска образовался затор из-за ДТП

В Октябрьском районе Новосибирска столкнулись две иномарки. Фото: АСТ-54
В понедельник, 3 октября, в Октябрьском районе Новосибирска произошло ДТП с участием кроссоверов «Пежо» и «Сузуки». Об этом сообщили очевидцы в группе «АСТ-54».
Автомобили столкнулись на улице Большевистской рядом с домом №278. По предварительной информации, никто не пострадал.
− Авария спровоцировала серьезный затор в сторону Академгородка, − отметили в публикации.
Кто спровоцировал ДТП – неизвестно.
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