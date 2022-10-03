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Происшествия3 октября 2022 11:00

В Октябрьском районе Новосибирска образовался затор из-за ДТП

По предварительной информации, никто не пострадал
Анастасия ХРОМЫХ
В Октябрьском районе Новосибирска столкнулись две иномарки. Фото: АСТ-54

В Октябрьском районе Новосибирска столкнулись две иномарки. Фото: АСТ-54

В понедельник, 3 октября, в Октябрьском районе Новосибирска произошло ДТП с участием кроссоверов «Пежо» и «Сузуки». Об этом сообщили очевидцы в группе «АСТ-54».

Автомобили столкнулись на улице Большевистской рядом с домом №278. По предварительной информации, никто не пострадал.

− Авария спровоцировала серьезный затор в сторону Академгородка, − отметили в публикации.

Кто спровоцировал ДТП – неизвестно.

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