В Новосибирске заменили все рельсы на метромосту

Рельсы полностью поменяли за два года. Фото: Новосибирский метрополитен

В Новосибирске закончили менять рельсы на метромосту. На работы потратили два года. Шли они только в ночное время, когда метро не работало, чтобы не доставлять неудобства пассажирам.

— Сплошная замена рельсов в 2021 году составила 1,1 километр пути, а в 2022 году — 980 метров. Год назад замена производилась по второму пути, а сейчас по первому. Задача была выполнена в срок при том, что за год цена на рельсы выросла в полтора раза, — рассказали в пресс-службе городской подземки.

В метрополитене отметили, что контроль за состоянием рельс ведется постоянно. Обходы и осмотры делают каждый день, что в свою очередь помогает обеспечить необходимую безопасность движению поездов.

Напомним, что до 2030 года в Новосибирске могут появиться еще 6 станций метро. Продлить планируют обе линии, причем только продление Дзержинской оценивается в 27 миллиардов рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске до 2030 года хотят построить 6 станций метро

Новые станции появятся и на Дзержинской, и на Ленинской линиях (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер