Губернатор Андрей Травников поручил улучшить условия в пунктах сбора мобилизованных

Губернатор НСО Андрей Травников поручил продолжить обустройство пунктов сбора для мобилизованных. Фото: правительство НСО

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил продолжить обустройство пунктов сбора для мобилизованных. Эту тему он поднял на оперативном совещании в понедельник, 3 октября.

Бытовые условия будут улучшать как в палаточном лагере, так и в казармах. По словам губернатора, цель заключается в том, чтобы сделать проживание резервистов удобным.

Андрей Травников отметил, что пункт сбора мобилизованных на полигоне в Шилово будет работать еще несколько недель.

− Нам останавливаться нельзя, есть ряд бытовых вопросов, которые нужно решить. Попрошу активно продолжить обустройство, − высказался глава НСО.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирской области завершился первый этап частичной мобилизации.

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