В Новосибирской области представлены новые меры соцподдержки мобилизованным

В Новосибирской области представили новые меры соцподдержки мобилизованным. Фото: Артем КИЛЬКИН

В период проведения частичной мобилизации в Новосибирской области сохранен весь комплекс мер соцподдержки для предусмотренных законом категорий граждан, при этом по поручению Губернатора областными властями разработаны новые меры поддержки — они коснутся военнослужащих, призванных по мобилизации, и членов их семей.

В числе мер поддержки военнослужащим, призванным по частичной мобилизации, предусматриваются компенсации на оплату услуг ЖКХ, бесплатное питание детей и компенсация за присмотр и уход за дошкольниками.

— Предусматривается целый пакет мер поддержки для тех жителей Новосибирской области, которые были мобилизованы, начиная с 21 сентября 2022 года. Это три меры поддержки, существенные для членов семей: компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, включая плату за капитальный ремонт, в размере 50%, обеспечение бесплатным питанием для тех детей, чьи отцы ушли на мобилизацию — мера распространяется на учеников с 5 по 11 класс. Еще одной мерой поддержки станет компенсация родительской платы за детский сад в размере 100%, — отметила министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева.

Министр напомнила, что по поручению Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова соответствующий законопроект «О предоставлении мер социальной поддержки гражданам, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации» был разработан министерством — документ уже рассмотрен в первом чтении Законодательным Собранием Новосибирской области.

Порядок предоставления данных мер поддержки прорабатывается министерством труда и социального развития региона, данный порядок будет предусматривать минимальный пакет документов от каждой семьи для того, чтобы воспользоваться мерами. Все необходимые документы будут опубликованы на сайте министерства и Правительства Новосибирской области после вступления закона в действие. Также в настоящее время ведется расчет финансовых средств на данные цели.

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