На Алтае после обвала в горах на дорогу свалились валуны

На проезжую часть свалились валуны и перекрыли проезд машинам. Фото: amic. ru
В Республике Алтай на перевали Чике-Таман в горах случился обвал. После ЧП на проезжую часть свалились валуны и перекрыли проезд машинам.
— Вот так вот перевал засыпало, — цитирует очевидцев произошедшего изданию amic. ru.
Ранее КП-Новосибирск писала о том, что в Ключевском районе Алтайского края 67-летняя пенсионерка стала жертвой мошенников. Женщину обманули на 265 тысяч рублей, когда она заказала мазь для лечения суставов.
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