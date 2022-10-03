Под Новосибирском двое мужчин с туберкулезом отказывались от лечения

Прокуратура Усть-Таркского района через суд добивается госпитализации двоих мужчин, страдающих заразными формами туберкулеза.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Новосибирской области двое мужчин, страдающих заразными формами туберкулеза, отказывались проходить обследование и ложиться в стационар. В дело вмешалась прокуратура Усть-Таркского района.
Как сообщили в региональной прокуратуре, добиваться госпитализации сибиряков пришлось через суд.
− Они нарушают санитарно-эпидемиологический режим, чем подвергают окружающих опасности заражения туберкулезом, − отметили в публикации.
Прокурор направил в суд два исковых заявления о принудительной госпитализации сибиряков. Мужчин собираются лечить в принудительном порядке.
Суд уже удовлетворил один иск. Одного из мужчин поместили в противотуберкулезное медучреждение. Второе административное исковое заявление еще находится на рассмотрении.
Прокуратура Усть-Таркского района взяла ситуацию под контроль.
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