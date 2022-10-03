В Новосибирской области разработали пакет мер соцподдержки для семей мобилизованных

В новый пакет мер соцподдержки вошли компенсация по ЖКХ, бесплатные детсады и питание для детей-школьников. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирской области разработали пакет мер соцподдержки для мобилизованных и членов их семей. Заксобрание уже рассмотрело его в первом чтении, а региональное Минсоц начало прорабатывать порядок действий при оформлении документов для получения соцподдержки.

— Предусматривается целый пакет мер поддержки для тех жителей Новосибирской области, которые были мобилизованы, начиная с 21 сентября 2022 года. Это три меры поддержки, существенные для членов семей: компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, включая плату за капитальный ремонт, в размере 50%, обеспечение бесплатным питанием для тех детей, чьи отцы ушли на мобилизацию — мера распространяется на учеников с 5 по 11 класс. Еще одной мерой поддержки станет компенсация родительской платы за детский сад в размере 100%, — рассказала министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева в ходе брифинга в понедельник, 3 октября.

Бахарева отметила, что уже идет процесс расчёта средств на новый пакет мер. По ее словам, соцподдержка для мобилизованных и их семей не повлияет на соцвыплаты, которые уже действуют в регионе. Все они будут выплачиваться в срок и в полном объеме.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер