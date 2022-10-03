Под Новосибирском очевидцы спасли 90-летнего пенсионера и кота на пожаре

Очевидцы вывели пенсионера и его кота из пылающего дома. Фото: МЧС по НСО

В поселке Мочище под Новосибирском трое очевидцев спасли из огня 90-летнего пенсионера и его кота. Дом мужчины вспыхнул из-за короткого замыкания. Произошел инцидент в ночь на понедельник, 3 октября. Тревогу забила соседка пенсионера. Она позвонила в пожарную службу и своему сыну, чтобы тот проверил горящий дом. Рассказали о произошедшем в региональном МЧС.

— Я сразу побежал к дому деда. Стоял громкий треск шифера. Вскоре из переулка появился незнакомый парень, мы начали стучать в окно. Никто не откликнулся. К нам присоединился еще один очевидец. Пришлось выбивать дверь. В тамбуре дома недалеко от нас все полыхало, дед шел к нам навстречу. Мы быстро вывели его на улицу, успели некоторые вещи захватить — тапки, кепку, в которых он постоянно ходит. Немного одели, чтобы не замерз, — передали спасатели слова Александра.

Когда пенсионера вывели из дома, мужчины начали искать кота. Им пришлось побегать в дыму некоторое время, потому что животное никак не давалось в руки.

По сообщению регионального МЧС, на тушение пожара ушло около часа. Огонь уничтожил крышу дома на площади в 64 квадрата, повредил стену внутри дома, также частично обрушился потолок.

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