За ложное минирование Бердского политеха осудили бывшего выпускника

18-летнего парня осудили на 3 года условно. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Бердске три года условно дали 18-летнему выпускнику Бердского политеха за сообщение о ложном минирование колледжа. Произошел инцидент в декабре 2021 года. Еще 17-летний подсудимый через официальное приложение МВД отправил сообщение о готовящемся взрыве в политехе.

— В результате действий подсудимого была нарушена нормальная деятельность Бердского политехнического колледжа, а также были безосновательно задействованы силы и средства служб и подразделений Отдела МВД России по Бердску, Управления МЧС России по НСО, а также ГБУЗ НСО «Бердская центральная городская больница», призванных оказывать помощь в экстремальных ситуациях, — сообщили в суде.

Подсудимого признали виновным и приговорили к трем годам условно с испытательным сроком в два года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер