За ложное минирование Бердского политеха осудили бывшего выпускника

18-летнего парня осудили на 3 года условно.
Фото: Иван ВИСЛОВ
В Бердске три года условно дали 18-летнему выпускнику Бердского политеха за сообщение о ложном минирование колледжа. Произошел инцидент в декабре 2021 года. Еще 17-летний подсудимый через официальное приложение МВД отправил сообщение о готовящемся взрыве в политехе.
— В результате действий подсудимого была нарушена нормальная деятельность Бердского политехнического колледжа, а также были безосновательно задействованы силы и средства служб и подразделений Отдела МВД России по Бердску, Управления МЧС России по НСО, а также ГБУЗ НСО «Бердская центральная городская больница», призванных оказывать помощь в экстремальных ситуациях, — сообщили в суде.
Подсудимого признали виновным и приговорили к трем годам условно с испытательным сроком в два года.
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