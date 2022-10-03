СК начал проверку после избиения подростка сверстниками в Новосибирске

По словам очевидцев, мальчика избили учащиеся школы №169. Фото: «Инцидент Новосибирск»

Новосибирский Следственный комитет начал проверку после избиения школьника группой подростков. По словам очевидцев, пострадавший — умственно отсталый мальчик, а избили его ученики школы №169.

— Избили без причины, просто так, перед девчонками вытрепывались. Ему ещё голову бутылкой разбили, — рассказал подписчик паблика ВКонтакте «Инцидент Новосибирск». — Этот мальчик из многодетной неблагополучной семьи, мать злоупотребляет алкоголем.

Со слов очевидцев произошел инцидент около месяца назад в районе Золотой горки. Сейчас в произошедшем разбираются следователи.

— Организована уголовно-процессуальная проверка. В рамках ее проведения будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов профилактики. По ее результатам будет принято соответствующее решение, — рассказали в региональном СК.

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