В Новосибирской области 53 школы и детсада закрыли на карантин

В 11 школах и 42 детсадах Новосибирской области ввели частичный карантин. Фото: Олег ЗОЛОТО

В 11 школах и 42 детсадах Новосибирской области ввели частичный карантин. Об этом в понедельник, 3 октября, сообщил на оперативном совещании министр образования региона Сергей Федорчук.

В Новосибирской области продолжают бушевать коронавирус и ОРВИ. Многие дети ушли на больничный по причине болезни.

− Образовательных организаций, которые полностью приостановили свою деятельность, у нас нет, − отметил Сергей Федорчук.

В детских садах закрыли 55 групп – в основном из-за ОРВИ. В общей сложности заболел 481 дошкольник. Что касается школ, то в них на карантин закрыли 20 классов. На больничный ушли 219 учеников.

В школах Новосибирской области зарегистрировали 11 случаев ковида, а в ДОУ – пять.

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