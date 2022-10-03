Мэр Новосибирска Анатолий Локоть высказался о повышении тарифов в общественном транспорте

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал про повышение тарифов в городском общественном транспорте. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал про повышение тарифов в городском общественном транспорте. Его слова позвучали в эфире программы «Мэр отвечает» на радио «Городская волна» в понедельник, 3 октября.

У градоначальника поинтересовались, действительно ли в Новосибирске подорожает проезд. Мэр отметил, что тарифы растут каждый год. Причина кроется в инфляции.

− Лучше плавно поднимать тарифы, чем сдерживать их. Иначе потом произойдет огромный скачок, − объяснил Анатолий Локоть.

Глава Новосибирска добавил, что резко повышать тариф не планируется. Однако дать точный прогноз не получится, поскольку экономисты изучают данный вопрос.

Ранее КП-Новосибирск писала, что проезд в новосибирском метро может подорожать до 30 рублей.

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