В Новосибирске пьяный мужчина в третьем часу ночи угрожал посетителям пивного бара

Фото предоставлено Агенством Безопасности ГВАРДИЯ.

В воскресенье в 17.24 охранная сигнализация сработала в торговом павильоне на улице Связистов. Прибывший экипаж ГБР обнаружил, что в помещении взломано окно, а в противоположном от киоска направлении удаляется мужчина с двумя сумками. Задержанный ответил, что просто шел мимо, увидел в киоске оставленные пакеты и решил взять их себе. Вызванный на место сотрудник павильона подтвердил, что все содержимое сумок украдено из киоска: бутылки с лимонадом, игральные карты, сигареты и другой товар - всего на сумму около 3000 рублей.

1 октября в 18.18 помощь экипажа ГБР-72 Агентства Безопасности потребовалась жительнице дома на улице Фрунзе, подключенного к услуге «Безопасный двор». Женщина не могла попасть в квартиру, потому что на лестничной площадке прямо у ее двери сидел пьяный мужчина. Прибывшие «гвардейцы» вывели бомжа из подъезда.

Нетрезвый дебошир стал причиной вызова экипажа ГБР-72 ГВАРДИИ к пивному бару на улице Кошурникова в 2.26. Мужчина угрожал посетителям и сотрудникам заведения, а потом бросился с кулаками на подъехавших «гвардейцев». Хулиган был задержан и доставлен в отделение полиции.

Позднее, в 5.26, в дежурную часть ГВАРДИИ поступил сигнал тревожной кнопки из больницы в Советском районе. В приемный покой зашел молодой человек и требовал немедленно сделать ему анализ крови на наркотики. На просьбу прийти позднее мужчина не реагировал и продолжал мешать работе персонала. Возмутитель спокойствия покинул больницу только после прибытия бойцов ГБР.

Всего за выходные сотрудниками Агентства Безопасности ГВАРДИЯ было пресечено 20 хищений из магазинов города на общую сумму 46 667 рублей. В полицию были переданы девять правонарушителей, двое из которых совершили кражи не в первый раз. Еще 15 раз ГБР пресекли нарушение общественного порядка с участием нетрезвых граждан.