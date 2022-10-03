В Новосибирске ребенок сломал позвоночник в спортивно-развлекательном центре.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Новосибирске 7-летний ребенок сломал позвоночник в спортивно-развлекательном центре на Бориса Богаткова. Об этом его мать рассказала на сайте «Фламп».
– В центре были 18 сентября. В итоге – компрессионный перелом тел позвонков. МРТ, больница, реабилитация, – поделилась мама пострадавшего.
По ее мнению, в центре работают некомпетентные инструкторы, которые не осведомлены о технике безопасности. Женщина уверяет, сотрудники не следят за детьми.
Сибирячка добавила, что в полиции, куда они подали заявление, ей сказали, якобы в этом центре дети часто получают переломы.
Женщина уверена, опасный центр нужно закрыть. Она пояснила, что ней уже пришлось потратить много денег на обследование и лечение ребёнка.
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