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Происшествия3 октября 2022 7:54

В Новосибирске ребенок сломал позвоночник в спортивно-развлекательном центре

Ему предстоит долгое восстановление
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
В Новосибирске ребенок сломал позвоночник в спортивно-развлекательном центре.

В Новосибирске ребенок сломал позвоночник в спортивно-развлекательном центре.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирске 7-летний ребенок сломал позвоночник в спортивно-развлекательном центре на Бориса Богаткова. Об этом его мать рассказала на сайте «Фламп».

– В центре были 18 сентября. В итоге – компрессионный перелом тел позвонков. МРТ, больница, реабилитация, – поделилась мама пострадавшего.

По ее мнению, в центре работают некомпетентные инструкторы, которые не осведомлены о технике безопасности. Женщина уверяет, сотрудники не следят за детьми.

Сибирячка добавила, что в полиции, куда они подали заявление, ей сказали, якобы в этом центре дети часто получают переломы.

Женщина уверена, опасный центр нужно закрыть. Она пояснила, что ней уже пришлось потратить много денег на обследование и лечение ребёнка.

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