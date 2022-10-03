В новосибирском аэропорту Толмачево задержали авиадебошира. Фото: стоп-кадр.

В новосибирском аэропорту Толмачево полицейские задержали авиадебошира. Мужчина во время полета вёл себя неадекватно. Бортпроводникам даже пришлось связать хулигана, чтобы хоть немного угомонить. Рейс следовал из Южно-Сахалинска.

– 30-летний житель Кемеровской области во время полета нарушал общественный порядок, материл бортпроводников. Мужчина не реагировал на замечания и просьбы прекратить противоправные действия, в связи с чем работникам авиакомпании пришлось ограничить его передвижение по салону, – говорится в сообщении УТ МВД СФО.

Транспортные полицейские доставили авиадебошира в дежурную часть, уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении хулигана составили протокол за мелкое хулиганство.

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