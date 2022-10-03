В Новосибирске эвакуировали студентов и сотрудников НГТУ. Фото: предоставлено читательницей.
В понедельник, 3 октября, в Новосибирске эвакуировали студентов и преподавателей НГТУ. Об этом в редакцию КП-Новосибирск сообщили читатели.
– Всех вывели из университета, из всех корпусов, – уточнили читатели.
По предварительным данным в вуз поступил звонок с угрозой.
В настоящий момент сотрудников и студентов вернули в корпуса. НГТУ продолжил работу в штатном режиме.
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