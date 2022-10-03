В Новосибирске из-за ярмарки перекроют улицу Сибиряков-Гвардейцев

Улицу Сибиряков-Гвардейцев перекроют из-за сельскохозяйственной ярмарки.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Улицу Сибиряков-Гвардейцев перекроют из-за сельскохозяйственной ярмарки. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.
Ярмарка пройдет в субботу, 8 октября. Палатки поставят на площади Карла Маркса возле ГУМа.
Приобрести сельскохозяйственную продукцию можно будет с 10:00 до 16:00. На этот период и будет перекрыта улица Сибиряков-Гвардейцев.
В мэрии отметили, что новосибирцы смогут купить фрукты, овощи, мед, рыбу, мясо, хлебобулочные изделия и многое другое.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер