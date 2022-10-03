В Новосибирске из-за ярмарки перекроют улицу Сибиряков-Гвардейцев

Улицу Сибиряков-Гвардейцев перекроют из-за сельскохозяйственной ярмарки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Улицу Сибиряков-Гвардейцев перекроют из-за сельскохозяйственной ярмарки. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.

Ярмарка пройдет в субботу, 8 октября. Палатки поставят на площади Карла Маркса возле ГУМа.

Приобрести сельскохозяйственную продукцию можно будет с 10:00 до 16:00. На этот период и будет перекрыта улица Сибиряков-Гвардейцев.

В мэрии отметили, что новосибирцы смогут купить фрукты, овощи, мед, рыбу, мясо, хлебобулочные изделия и многое другое.

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