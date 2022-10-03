Следователи проверят органы опеки после изнасилования двухлетнего мальчика в Барабинске под Новосибирском.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Следователи проверят органы опеки в Барабинске после изнасилования двухлетнего ребенка. Сотрудники СК дадут оценку по факту возможной халатности ответственных сотрудников.
Обвиняют в надругательстве над малышом 18-летнего парня. По предварительным данным, он – сожитель матери ребенка. Подозреваемый был задержан. В отношении него за сексуальное насилие над ребенком возбудили уголовное дело.
– Следствием в рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за работу в области опеки и попечительства, – сообщили в СК РФ по Новосибирской области.
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