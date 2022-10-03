Новосибирский офицер посмертно получил звание Героя России

Офицера из Новосибирска Александра Ефимова посмертно наградили звездой Героя России. Фото: скриншот из видео / Вести
Офицера из Новосибирска Александра Ефимова посмертно наградили звездой Героя России. Об этом сообщают «Вести».
Военнослужащий принимал участие в спецоперации на Украине с самого первого дня. Александр возглавлял группу разведчиков.
В один из дней офицер вместе с боевыми товарищами попал в засаду. Начался бой, новосибирца ранили. Он приказал товарищам отходить, а сам стал отстреливаться, прикрывая других.
В итоге Александр Ефимов попал в окружение. Но сдаваться герой не хотел, поэтому привел в действие гранату.
Президент РФ Владимир Путин посмертно присвоил офицеру звание Героя России. Звезду погибший получил за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга.
Память героя почтили на церемонии в Новосибирском военном училище. Там вдове военнослужащего вручили награду.
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