В Новосибирске ребенок провалился в двухметровую яму на дороге. Фото: "Инцидент Новосибирск".

В Новосибирске не Трикотажной улице в глубокую яму на дороге провалилась девочка. Об этом мать ребёнка написала в соцсети.

– Вечером 2 октября на улице Трикотажной 49 а ребенок провалился в яму, которая раскопана прям на тротуаре. Освещения в этом месте нет, ограждение валяется внутри ямы, – написала мать ребёнка в паблике «Инцидент Новосибирск».

По словам женщины, она шла с ребенком за руку, когда почувствовала, что девочка полетела вниз. Она чудом удержала дочь и вытащила её, не упав следом за ней. Глубина ямы, по словам женщины, – 2 метра.

– На дне валяются ограждения, штырями вверх. Очень сильно напугались, у ребенка истерика была, – добавила сибирячка.

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