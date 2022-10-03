Мэра Бердска назначили министром природных ресурсов и экологии Новосибирской области. Фото: администрация Бердска.

В понедельник. 3 октября, стало известно, что Евгения Шестернина, мэра Бердска, назначили министром природных ресурсов и экологии Новосибирской области. Информацию об этом на оперативном совещании в правительстве озвучил губернатор региона Андрей Травников.

– Исполнять обязанности мэра Бердска будет замглавы администрации по вопросам строительства и городского хозяйства Владимир Захаров, – уточнили в правительстве.

Известно, что Евгений Шестернин родился в Новосибирске в 1959 году. Главой Бердска его избрали 1 декабря 2015 года.

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