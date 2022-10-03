В Бердске на мосту произошла массовая авария. Фото: "АвтоБердск."

Массовое ДТП произошло в понедельник утром, 3 октября, в Бердске на Бердском мосту. Очевидцы заявили, что там столкнулись как минимум 8-19 машин.

– Из-за этого в сторону Новосибирска по трассе Р-256 образовалась жёсткая пробка, – сообщили в группе «АвтоБердск».

Случилось ДТП, по информации очевидцев, из-за гололёдных явлений в средней полосе.

Информация о случившемся уточняется.

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