Рассказываем про пробки в Новосибирске 3 октября 2022 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске 3 октября 2022 года: сложно проехать по улице Немировича-Данченко. Также заторы на Титова, Троллейной и Сибиряков-Гвардейцев. Об этом сообщает «2ГИС».

Пробки сковали улицы Широкую, Станционную, сложно проехать по проезду Энергетиков, площадям Труда и Райсовета. Движение по Котовского, Ватутина и Станиславского тоже затруднено. В пробках стоят водители на улицах Блюхера, Новогодней, площади Лыщинского, проспекте Карла Маркса и на Октябрьском мосту.

На правом берегу заторы на улице Большевистской в сторону Речного вокзала, Кирова, Добролюбова и Никитина. Пробки также на улицах Восход, Бориса Богаткова и Татьяны Снежиной.

Уровень пробок на утро 3 октября 2022 года в Новосибирске достиг 6-ти баллов.

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