Погода в Новосибирске на 3 октября 2022 года: день будет солнечный и теплый

День будет солнечный. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Погода в Новосибирске на 3 октября 2022 года обещает быть солнечной и теплой. Как сообщают синоптики Западно-Сибирского УГМС днем температура воздуха составит +7…+9 градусов, а к вечеру опустится до -1.

- Ветер переменный со скоростью от 2 до 7 метров в секунду, - говорится на сайте. – Осадков не ожидается.

Согласно сайту «Яндекс Погода» столбики термометров днем поднимутся до +7, а к вечеру похолодает до +1 градуса. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью от 1 до 2 метров в секунду. Атмосферное давление составит 759-762 миллиметра ртутного столба.

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