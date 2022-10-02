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Общество2 октября 2022 15:39

Стали известны подробности пропажи 40-летнего мужчины под Новосибирском

Он ушел из дома глубокой ночью
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
У мужчины сложное эмоциональное состояние. Фото: "ЛизаАлерт"

У мужчины сложное эмоциональное состояние. Фото: "ЛизаАлерт"

Стали известны подробности пропажи 40-летнего мужчины под Новосибирском. Напомним, что Михаил Борисович Горлов ушел из дома в городе Бердске 2 октября.

- Он ушел глубокой ночью. У него сильный эмоциональный стресс и в состоянии, требующем срочной медицинской помощи. Он не взял с собой ни сотовый, ни документы, ни ключи, - рассказала КП-Новосибирск Алеся Яблонских, руководитель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

По словам Алеси, волонтерам вместе с полицейскими они уже определили приблизительный путь Михаила по камерам.

Уважаемые читатели, если вам что-то известно о местонахождении Михаила Борисовича Горлова сообщите по телефону 112 или 8 (800) 700-54-52.

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