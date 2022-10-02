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Общество2 октября 2022 15:31

Под Новосибирском ищут 40-летнего мужчину в серой шапке

О нем ничего неизвестно уже сутки
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
О мужчине ничего неизвестно сутки. Фото: "ЛизаАлерт"

О мужчине ничего неизвестно сутки. Фото: "ЛизаАлерт"

Под Новосибирском ищут 40-летнего Михаила Борисовича Горлова из города Бердска. Мужчина пропал 2 октября.

- Его рост 168 сантиметров, нормального телосложения. Волосы русые с залысиной, глаза серо-зеленые, - говорится в ориентировке поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Михаил был одет в серую с бирюзовыми вставками куртку, черные штаны, серая шапка и бежевые ботинки.

Уважаемые читатели, если вам что-то известно о местонахождении Михаила Борисовича Горлова сообщите по телефону 112 или 8 (800) 700-54-52.

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