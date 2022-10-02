Под Новосибирском ищут 40-летнего мужчину в серой шапке

О мужчине ничего неизвестно сутки. Фото: "ЛизаАлерт"

Под Новосибирском ищут 40-летнего Михаила Борисовича Горлова из города Бердска. Мужчина пропал 2 октября.

- Его рост 168 сантиметров, нормального телосложения. Волосы русые с залысиной, глаза серо-зеленые, - говорится в ориентировке поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Михаил был одет в серую с бирюзовыми вставками куртку, черные штаны, серая шапка и бежевые ботинки.

Уважаемые читатели, если вам что-то известно о местонахождении Михаила Борисовича Горлова сообщите по телефону 112 или 8 (800) 700-54-52.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер