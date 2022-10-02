Под Новосибирском ищут 40-летнего мужчину в серой шапке

О мужчине ничего неизвестно сутки. Фото: "ЛизаАлерт"
Под Новосибирском ищут 40-летнего Михаила Борисовича Горлова из города Бердска. Мужчина пропал 2 октября.
- Его рост 168 сантиметров, нормального телосложения. Волосы русые с залысиной, глаза серо-зеленые, - говорится в ориентировке поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
Михаил был одет в серую с бирюзовыми вставками куртку, черные штаны, серая шапка и бежевые ботинки.
Уважаемые читатели, если вам что-то известно о местонахождении Михаила Борисовича Горлова сообщите по телефону 112 или 8 (800) 700-54-52.
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