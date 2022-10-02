В Новосибирске откроют консультативный пункт помощи мобилизованным

Мобилизованным помогут решить накопившиеся юридические вопросы. Фото: t.me/TravnikovAndrey

В Новосибирске откроют пункт помощи мобилизованным. Он начнет работать с 3 октября в ДК «Звезда» с 11 утра. Все из-за того, что у военных накопилось много юридических вопросов и вопросов о мерах поддержки.

- Там будут присутствовать представители банков, судебных приставов, министерства труда и социального развития Новосибирской области, общественной приемной Губернатора, кадровой службы училища, по необходимости также будет приглашаться нотариус Советского района Новосибирска, - говорится в телеграмм-канале Андрея Травникова, губернатора НСО.

Он отметил, что работники пункта будут стараться оперативно отвечать на все возникающие вопросы о мобилизованных.

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