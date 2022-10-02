Женщина утверждает, что ее мужа избили. Фото: предоставлено Татьяной

Жительница Новосибирска ищет хулиганов, избивших ее мужа. Инцидент произошел в гаражах по улице Чемской в Кировском районе.

- Муж возвращался из гаража. Помнит, что вышел, а дальше очнулся и ничего не помнит. Неизвестные украли у него все: телефон, часы, обручальное кольцо, карту банковскую, карту на Газпром заправку, даже сигареты, зажигалку и капли для носа, - рассказала КП-Новосибирск Татьяна, жена пострадавшего.

По словам женщины, муж ничего не помнит. Врачи диагностировали у него сотрясение и множественные ссадины.

- У него еще выбиты 4 передних зуба. Мы теперь ищем свидетелей, кто бы мог помочь, - говорит женщина.

По словам Татьяны, заявление в полицию написано.

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