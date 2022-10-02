Губернатор лично пообщался с мобилизованными. Фото: t.me/TravnikovAndrey

Губернатор Андрей Травников показал фотографии из пункта сбора в Новосибирске. Об этом он рассказал в своей телеграмм-канале.

- Прошелся по казармам, зашел в столовую, палаточный городок, пункт приема личного состава. В последние дни, когда одновременно прибывало несколько эшелонов с мобилизованными из разных регионов Сибири и были задержки с оформлением документов, распределением по воинским частям, воинским специальностям, пункт приема личного состава был здесь самой горячей точкой, - пишет Андрей Травников, губернатор Новосибирской области.

Губернатор отметил, что училище справилось со многими трудностями. Он пообещал, что в ближайшие дни всех оденут в штатную форму.

- Также, пообщавшись с новосибирскими военнослужащими, уточнили перечень дополнительного имущества, которое необходимо им предоставить, - уточнил Андрей Травников. - Вещи, которые помогут улучшить быт, в том числе и в полевых условиях, например, коврики, сидения, спальники, утепленные резиновые сапоги, перчатки и прочие вещи, Новосибирская область закупит и будет выдавать нашим военнослужащим, которые ушли по мобилизации.

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