Машина вылетела на трамвайные пути. Фото: скриншот из видео в группе "АСТ-54"
В Новосибирске иномарка вылетела на трамвайные пути. Инцидент произошел днем 2 октября на улице Титова в Ленинском районе.
- Водитель кроссовера Honda CR-V выезжая со второстепенной не пропустил другой кроссовер Mazda CX-7. В итоге Мазда вылетела с дороги и оказалась на трамвайных путях, - рассказал в группе «АСТ-54» подписчик.
Очевидцу удалось снять все на камеру. На кадрах видно, что машина стоит на рельсах, а у второго авто поврежден перед.
Информации о пострадавших пока что не поступало.
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