Теплый день выпадет на выходной.
Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»
В Новосибирске в следующую субботу потеплеет до +16 градусов. Об этом сообщается на сайте «Яндекс Погода».
- Днем, 8 октября, температура воздуха составит +16 градусов. Ветер подует южный. Атмосферное давление составит 744-748 миллиметров ртутного столба, - говорится на сайте.
По данным сайта «Gismeteo» 8 октября температура воздуха составит +15 градусов, а к вечеру опуститься до +6. Скорость ветра составит 15 метров в секунду.
Уже в следующие дни на смену солнцу снова придут холода и дожди.
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