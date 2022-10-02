Новосибирец обманул жителей 18 городов России на 190 тысяч рублей

Парня поймали сотрудники полиции. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Новосибирец обманул жителей 18 городов России. 26-летний парень размещал на сайте объявления о продаже автомобильных запчастей, техники. Покупатели переводили ему деньги, а товар не получали.

- Суммы переводов варьировались от 3,5 до более 24 тысяч рублей. Парня удалось поймать. От его действий пострадали жители Москвы, Сочи, Казани, Нальчика, Саратовской, Амурской, Кемеровской областей и других городов, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Известно, что при обысках у новосибирца изъяли всю технику. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье мошенничество.

Дело передали в Калининский районный суд.

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