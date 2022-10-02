Новосибирец курил в туалете в самолете «Новосибирск-Владивосток»

Мужчину застукали с сигаретой в туалете. Фото: Виктория МИНАЕВА

Новосибирец курил на борту самолета «Новосибирск-Владивосток». Когда работники воздушного судна это увидели, то сразу сообщили в транспортную полицию. Они встретили мужчину в аэропорту Владивостока.

- Установлено, что мужчина, находясь на борту воздушного судна покурил в туалетной комнате самолета. Чем вызвал возмущение других пассажиров. Стражам порядка правонарушитель пояснил, что не смог дотерпеть до посадки, - говорится на сайте УТ МВД России по ДФО.

На пассажира составили протокол. Теперь ему придется выплатить штраф от 500 до 1500 рублей.

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